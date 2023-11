‘La Bruja’ Verón, el arquitecto de la primera estrella

“Barranquilla es un lugar donde siempre me he sentido muy cómodo. Siempre he dicho que de haber vivido en otro lugar que no sea Argentina hubiese escogido a Barranquilla. El clima y la gente siempre han sido bárbaros. Estoy seguro de que así como pienso yo, piensan muchos de los extranjeros que han pasado por allá. Mira que algunos se han quedado”, agregó.

Verón reconoce en este diálogo que en su momento se enamoró fácil de la ciudad y del Junior. Sus colores los tiene tatuados en la piel, porque representan también a su gran amor futbolístico, Estudiantes de La Plata, equipo con el que consiguió todo (tres Copas Libertadores y una Intercontinental). Eso ayudó a crear un vínculo, que sumado al cariño de la gente, lo hizo compenetrarse mucho más con la idiosincrasia del barranquillero.

“No me costó nada empezar a amar esa camiseta rojiblanca, porque tenía los mismos colores que la de Estudiantes. Por cosas de la vida me sentí enseguida identificado. Además, sentí el cariño inmenso de la gente hacia este equipo, algo muy parecido a lo que se vive acá. Me sentía como en casa”, expresó.