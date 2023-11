Isolina Majul, la maestra del ajedrez del Atlántico

Lo hizo en las justas deportivas que se realizaron en Villavicencio. Ese logro, sin lugar a dudas, ha sido el más importante de toda su carrera y el que la ha ayudado a ser reconocida como la mejor ajedrecista que ha dado el departamento del Atlántico.

En medio de sus rutinas diarias, la ya retirada deportista de 49 años (cumple 50 el 25 de noviembre) todavía recuerda, con mucha emoción, lo que fue esta gesta que marcó su vida para siempre.

“Para mí es una gran alegría. La primera vez siempre es lo más memorable para uno. Y sobre todo porque fue una medalla de oro para el Atlántico, luciendo el uniforme blanco y rojo, que eso es algo que no tiene manera para expresarlo verbalmente, es una sensación tan hermosa”, señaló en conversación con EL HERALDO.

“Yo lo recuerdo con claridad, como si fuera ayer. Porque me acuerdo que fue en Villavicencio y por esos días mi papá me empezó a explicar cómo era Villavicencio y me comentó que la música en Villavicencio era la música llanera. Da la casualidad de que teníamos unas vecinas que eran de Villavicencio y ellas me empezaron a enseñar unos pases de música llanera.

Todos esos recuerdos yo los tengo súper grabados por ese momento tan especial. Y, por otro lado, el campeonato era sub-20, participaban competidores de más edad de la que yo tenía. Competir allí y tener ese éxito fue maravilloso. Y a partir de allí empecé a ganar los otros campeonatos. Y también en ese mismo año me clasifiqué para el mundial en Israel”, complementó.