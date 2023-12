Helmut Bellingrodt: el hombre que abrió el camino en los Olímpicos

Bellingrodt espera que pronto esta disciplina vuelva a regalarle una alegría al país. Pero para que eso pase hay que hacer, según su opinión, una serie de cambios que beneficien y estimulen la práctica de este deporte.

“Siempre he venido diciendo que, lamentablemente, las autoridades militares y de policía no hacen esa distinción tan marcada entre la munición y las armas deportivas. Pero no es solamente eso, sino concientizar a todos los integrantes de la fuerza pública de que nosotros los deportistas debemos tener ciertas prioridades y no estar con tanto recelo para poder entrenar libremente en los diferentes clubes de tiro que hay en el país”, dijo.

“En otros países a los atletas de tiro deportivo los tienen con muchos beneficios, los ayudan en los costos de la munición y en todo el tema de los impuestos del armamento que se requiere para las diferentes modalidades. Por eso, tristemente, la Federación Colombiana de Tiro, hace unos 15 o 20 años, aproximadamente, tenía unos 10.000 afiliados y hoy en día creo que no llegan a 600. Todas estas cosas alejan al tirador y la mayoría deciden renunciar. Hay que crecer mucho en ese aspecto para soñar con más alegrías”, agregó.