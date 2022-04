Habló Jesurun: “Lo de Alfaro y Gareca es falso; Bielsa está libre, pero...”

R.

Yo entiendo que a la gente lo único que le importa del trabajo nuestro es la Selección mayor. Eso ha sido así toda la vida. Lo entendemos, lo comprendemos y es una verdad a puño con la que tenemos que convivir. Las aceptamos (las críticas). Sabemos perfectamente que cuando se logran los triunfos no somos nosotros los generadores de ellos, pero cuando los mismos no llegan indudablemente siempre las críticas apuntan a los directivos. Estamos acostumbrados, no solo los directivos de la Federación, sino también los de los clubes, que sufren del mismo mal.