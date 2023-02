Lo bueno, lo malo y lo feo del roster de Colombia para el Clásico Mundial

Ya están los que son. El manager junto a su staff definió el roster de Colombia para el Clásico Mundial de Béisbol. Con ausencias notables, sorpresas y añadidos a última hora, pero está listo. Es lo importante.

De ahora en adelante, tanto los representantes de la Federación Colombiana de Béisbol como el cuerpo técnico velarán para que los peloteros tengan una preparación para llegar a tono al evento.

En la lista hay jugadores grandesligas y otros que están en Ligas Menores. Hay veteranos, jóvenes, prospectos y algunos sin contrato para la próxima temporada.

Por eso es relevante hacer un análisis del equipo. Lo bueno, lo malo y lo feo.

Lo bueno: un lineup balanceado

Los tres mejores bateadores del béisbol colombiano en las Grandes Ligas estarán en el mismo lineup y posiblemente uno detrás del otro: Donovan Solano, Harold Ramírez y Giovanny Urshela.

‘Gio’, quizá el mejor pelotero colombiano de los últimos años, es fundamental en el equipo. Es la base de la alineación. Tiene fuerza ocasional, pero puede batear para promedio. Lo más importante, responde en los momentos importantes.

Donovan, de lograr su mejor versión, estará mucho en las bases. Eso hace que la combinación con Urshela resulte importante para anotar carreras.

Ahora, si combinamos a estos dos con Harold, que viene de una temporada en Las Mayores con .300 de promedio, las carreras están garantizadas.

Además de la base, Colombia cuenta con jugadores de contacto y velocidad, como Óscar Mercado, Gustavo Campero, Tito Polo, Adrián Sánchez y Evan Mendoza. Mientras que la fuerza está con Jorge Alfaro y Elías Díaz.

En resumen, por bateo no será. Más allá de que cada uno esté en su mejor forma y momento, la mayoría tiene la experiencia y talento suficiente para hacer ajustes de forma rápida.

Lo malo: Quintana y después, ¿quién?

José Quintana, recién adquirido por los Mets de Nueva York, es el mejor del staff de pitcheo colombiano. Eso nadie lo discute. Debería ser el abridor número uno, que se enfrentaría a México.

Sin embargo, hay que recordar que para la primera ronda los abridores tendrán un límite de pitcheo. Es decir, no se podrá contar con Quintana más allá de tres entradas.

Generalmente las selecciones con profundidad en el pitcheo tienen previsto dos abridores para cada juego de la primera fase. Jolbert Cabrera y su staff no cuentan con esa suerte.

Reiver Sanmartín y Nabil Crismatt, a pesar de que saben lo que significa empezar los encuentros y que tienen el nivel para hacerlo, no vienen viendo acción en ese rol. Son relevistas.

Colombia tendrá que ir en algunos compromisos con abridores que no son del nivel que se espera en el Clásico, es decir, un nivel de Grandes Ligas. Las opciones serían Rubén Galindo, Carlos Ocampo, Adrián Almeida y William Cuevas, este último el único con experiencia de MLB y actualmente en Japón.

Lo feo: las ausencias

Colombia estará en el Clásico Mundial sin Reynaldo Rodríguez. Así como se lee. ‘Chencho’ manifestó que por una decisión personal no asistirá al torneo. Es decir, el combinado nacional no contará con mejor bateador colombiano – no activo en el sistema de MLB – de los últimos años. El mismo que fue el MVP de la Serie del Caribe en 2022 y que fue parte del ‘Todos estrellas’ de la edición de 2023.

Tampoco estarán Julio Tejerán y Luis Patiño, graves bajas teniendo en cuenta los problemas que tendría Colombia en su rotación. Ambos expresaron que prefieren dedicarse a trabajar con sus equipos en el Spring Training, lo que es entendible.

Asimismo, no se contará con los prospectos Ronaldo Hernández y Jeter Downs, parte de la nueva camada del béisbol colombiano. Los dos buscarán cupos en sus equipos para Grandes Ligas.

También fue feo que en la lista preliminar aparecieran al menos 15 peloteros no nacidos dispuestos a representar al país y luego en la lista final solo 9 entraron. Ni Jonathan India ni Luis Rengifo —irá con Venezuela—.

Lo cierto es que están los que son y son los que están. Fácil no será para el manager armar el lineup y la rotación, porque apartando las ausencias, hay un gran talento y, lo más importante, las ganas de representar al país y dejar la bandera muy en alto.