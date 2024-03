Liverpool 1-1 Manchester City: no se hacen daño y el Arsenal lo celebra

Un punto separa a los tres aspirantes al título de la competición inglesa. El Arsenal de Mikel Arteta, que sacó adelante, con muchos apuros, el duelo ante el Brentford, está en la cima igualado a puntos con el Liverpool, debajo por los tantos marcados y encajados. Uno menos que ambos tiene el cuadro de Pep Guardiola, que ralentizó en Anfield su ritmo después de tres triunfos seguidos.

Se resiste el terreno ‘red’ al vigente campeón, que solo ha ganado dos veces en Anfield en los últimos treinta años en la Premier. Se puso por delante el City en una acción de laboratorio que culminó John Stones. Pero pagó un error grosero de Nathan Ake que supuso el penalti que transformó el argentino Alexis Mac Allister y que acabó con el meta Ederson lesionado y sustituido.

Dos goles, uno por cada lado, escaso bagaje de acierto para lo que vivió el gran duelo del fútbol europeo, entre dos aspirantes al éxito, en la última temporada 'red' de Jurgen Klopp, que salió airoso del envite a pesar de las bajas. Le alivió la presencia de Mohamed Salah en la última media hora. El egipcio lo cambió todo en un cara a cara que pudo ganar cualquiera.

Luis Diaz dribbling today sent Manchester City players back to where they came from pic.twitter.com/aC3QTQVtkh