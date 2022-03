Listos para el Torneo Sudamericano de fútbol para amputados

Ya están preparados. Se muestran motivados, ansiosos y con ganas de que ruede el balón. Los integrantes de la selección Colombia no ven la hora de saltar a la cancha y empezar a luchar por el título del Torneo Sudamericano de Fútbol de Amputados, que se disputará en Puerto Colombia, a partir del miércoles 16 de marzo.

“Vamos a luchar por Colombia y por nuestras familias, esto es el cumplimiento de un sueño que tenemos todos”, dijo Candelario Donado, capitán del conjunto nacional, aunque él recalca que no es el único líder.

“Aquí todos somos capitanes”, asegura.

Donado y todos los miembros del plantel que dirige el barranquillero Édgar Blanco, se sienten comandantes y guerreros de ese sueño de alcanzar el máximo trofeo y conseguir la clasificación al Mundial de Turquía.

Este miércoles, la gobernadora Elsa Noguera, que ha estado impulsándolos a ellos y la realización del torneo, les entregó el tricolor nacional, que esperan poner en lo más alto.

“Ver el positivismo, las ganas de luchar de este grupo de héroes, motiva. Sé que los demás deportistas en el Atlántico los mirarán como un gran ejemplo, para no dejarse vencer por los obstáculos que se presentan en la vida”, comentó la mandataria departamental.

“El deporte transmite alegría, emoción, por eso desde que llegué a lo público, he luchado por apoyar todas sus manifestaciones. Este reto que estamos asumiendo me emociona y me llena de mucho optimismo.

Sí lo vamos a lograr, sé que en Puerto Colombia vamos a lograr clasificar al Mundial de Turquía”, agregó.

El torneo es organizado por la Asociación Colombiana de Fútbol de Amputados, Asocolfa.