“Recibí criticas de todos los colores, pero, ya está, no queda nada”: Messi

Según Messi, "no había mejor momento que este" para lograr el único título de su carrera que le faltaba -junto con la Copa Libertadores-.

"Si hubiese elegido un momento para que se dé el Mundial hubiera elegido este momento también. Casi al final de mi carrera y cerrando todo el círculo de mi etapa como profesional", explicó el delantero del PSG, quien agregó que sabía que Dios le iba a "regalar un Mundial".

También hubo espacio para recordar a Maradona, el astro futbolístico al que la afición argentina siempre buscó comparar con él, pese a que los títulos logrados por Messi superan claramente a los del 'Pelusa' y que ahora, con la joya mundialista, corona una carrera plena de éxitos.

"Me hubiese gustado que me entregue la copa. Si hubiese estado, me la hubiese entregado él. Pero si no que todo esto, que vea Argentina campeón del mundo, con lo que él amaba la selección... Hubiese sido muy linda esa foto con Diego también", declaró el capitán albiceleste.

En su opinión, 'el Diego', campeón del mundo en 1986 logrando dos de los tantos más recordados de la historia del fútbol -el de la 'mano de Dios' y el bautizado como 'gol del siglo', ambos contra Inglaterra- y seleccionador argentino entre 2008 y 2010, "desde arriba estaba empujando".

"Creo que de arriba tanto él (Diego) como mucha gente que me quiere y quiere el bien para mí hacía fuerza no solo para esto, sino para todo en general", dijo el capitán argentino, en alusión al considerado uno de los mejores jugadores de la historia, fallecido en 2020.