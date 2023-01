Messi, arrepentido del “qué mirás, bobo” y de la celebración a lo Riquelme

Después del mismo partido, Lio también tuvo un encontronazo con Wout Weghorst, atacante de la misma selección en cuestión, con la frase que también fue ampliamente difundida, “qué mirás, bobo”, mientras era entrevistado por un periodista argentino.

De estos dos hechos, a más de un mes de haber logrado el título con la selección de Argentina, el astro, actual jugador del PSG, se arrepintió de estos hechos, asegurando que fue un momento de mucha calentura por todo lo que había pasado antes, durante y después del encuentro.

“No lo tenía pensado. En el momento me salió; alguno de mis compañeros me decía que lo había dicho a propósito. Después, cuando terminó, eso no me gustó, el ‘andá pa’ allá’, pero son momentos de mucha tensión, mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. Uno reacciona, pero no estaba nada pensado, se fue dando… No me gusta dejar esa imagen, pero son cosas que pasan también”, dijo Messi en entrevista con la cadena argentina Urbana Play.

El ‘10’ de la ‘Albiceleste’ no justificó los hechos, pero aclaró que se las declaraciones previas del cuerpo técnico de Países Pajos y de algunos jugadores, además de parte de la prensa, hizo que se “calentara” el compromiso incluso antes de que se jugara.