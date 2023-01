Lionel Messi: “Me hubiese gustado recibir la Copa de manos de Maradona”

“La vi ahí. No podía no hacer lo que hice porque me llamaba, la copa me llamaba”, dijo el exdelantero del Barcelona, que espetó: “Ya está”.

“‘Vení, agarrame que ahora sí la podés tocar’. Viste que dicen que no la podés tocar, mirar. Ya podía hacer todo eso. Y veía que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso. No lo pensé y la fui a besar cuando le pasé al costado”, reconoció Messi.

La selección Argentina se proclamó campeona del mundo en Qatar, tras imponerse a Francia en la tanda de penaltis tras el empate 3-3 en los 120 minutos de juego.

‘La Albiceleste’ sumó así su tercera estrella, después de los dos títulos firmados en Argentina 1978 y en México 1986.