“Siempre lo he dicho, voy a volver a ser lo que era”: Hazard

El capitán de Bélgica, Eden Hazard, se mostró esta noche satisfecho con el 6-1 que los Diablos Rojos lograron ante Polonia con una buena actuación del delantero del Real Madrid, que insistió en que cree que a base de sumar minutos de juego recuperará su mejor nivel.



"Siempre lo he dicho, voy a volver a ser lo que era encadenando partidos y minutos", dijo a los micrófonos de RTL Hazard, visiblemente contento, tras la goleada belga ante su público.



El atacante, que asistió a Kevin de Bruyne en el 2-1, tuvo varias oportunidades de hacer gol, pero no logró materializarlas.



"He tenido ocasiones, pero desgraciadamente he fallado. A ver la próxima vez", señaló Hazard, quien añadió que los Diablos Rojos jugaron un "buen partido" pese a haber empezado perdiendo.