Leonardo Bermúdez Gaibao: puños que valen plata

Los dos son hijos del ex combatiente aficionado Leonard Bermúdez y sobrinos del ex futbolista Modesto Gaibao, que brilló con la selección Colombia en el Mundial Sub-17 Escocia-1989 y posteriormente debutó a nivel profesional en el Dim.

Leonardo exploró seguir los pasos de su tío, recordado por su calidad técnica como defensa central, pero después de un tiempo colgó los guayos porque piensa que “en el fútbol hay mucha rosca”.

“Me aburrí que pusieran a jugar a otros porque pagaban mensualidad. Yo estaba en el equipo porque era bueno, y no pagaba nada. Mi papá decía: las estrellas no pagan (risas). Le cogí rabia al fútbol. Después mi papá me dijo que entrenáramos boxeo”, cuenta ‘Leo’.

De la mano de su viejo, que tuvo una amplia trayectoria en los ensogados, Leonardo empezó a conocer lo que significaba subirse a un ring a intercambiar golpes con un oponente. En 2016, en el gimnasio que su progenitor tenía en el barrio Las Delicias, en frente del Centro Comercial Único, dio sus primeros pasos en el ‘Arte de Fistiana’.

Cuando comenzó a demostrar su talento en los cuadriláteros locales, ‘el Ñato’ Guzmán le puso el ojo y lo llamó a las selecciones Atlántico. Se coronó campeón nacional un par de veces, logró el segundo lugar en los Juegos Suramericanos y ya se ilusiona con subirse al podio en el Mundial que se desarrollará en Alicante, España, en noviembre de este año. Soñar no cuesta nada, menos con unos puños que valen plata.