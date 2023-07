Lionel Messi logra primer doblete con Inter Miami

El argentino se quedó solo en el minuto 8 tras una gran finta, recibió un pase perfecto de Sergio Busquets al hueco -primer partido también como titular para el centrocampista español- y Messi estrelló el balón primero en el palo pero luego aprovechó su propio rechace para lograr el tanto.

El juego se encuentra 4-0 a favor de Inter Miami porque Rober Taylor completó también un doblete y aumentó el marcador.

