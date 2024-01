Mariana Higuita hizo un ‘esfuerzo mundial’

Nunca se rindió. Mariana Isabel Higuita Barraza estaba contra las cuerdas, a un punto de salir derrotada de la cancha principal del Parque Distrital de Raquetas en la primera ronda del Mundial Juvenil de Tenis ‘Copa Barranquilla 2024’. La eslovaca Sona Depesova tenía ventaja de 5-4 en el tercer set, con un parcial de 40-15 en el décimo game, es decir un doble match point, dos oportunidades para conseguir un punto y sentenciar el juego.

En la adversidad, con las posibilidades mucho más complejas, Mariana sacó lo mejor de sí, resucitó y terminó airosa con marcador de 2-6, 6-2 y 7-5.

Fue una lucha titánica de dos horas y 31 minutos. La sabanalarguera, de padre antioqueño y madre atlanticense, cantó victoria con su tenacidad, garra y temple. Un ‘esfuerzo mundial’ para festejar ante su gente.

“Perdí el primer set 6-2, después gané el segundo 6-2 y el tercero 7-5. Salvé dos match points. La verdad fue un partido un poco duro, pero bueno lo pude sacar adelante. Siempre estuve positiva, en ningún momento me arrugué porque estaba abajo, solo jugué, hice lo que tenía que hacer, y se me dieron los resultados”, comentó la tenista colombiana.

“Fácilmente me hubiera arrugado o algo así por perder el primer set, pero gané 6-2 y 7-5 los otros dos. Los dos match points en contra también fueron muy psicológicos”, agregó.

Higuita hizo parte de la Liga de Tenis del Atlántico, bajo las órdenes del argentino Antonio Cordonnier, ex director técnico de la rectora departamental, hasta que su padre fue trasladado laboralmente a Medellín, donde continuó con su carrera deportiva ya en la Liga de Tenis de Antioquia.

Por eso no le afecta mucho el clima, y se siente motivada en el ambiente que la vio crecer. “Ella (la eslovaca Sona Depesova) estaba un poco cansada a lo último. Obviamente yo también estaba cansada, pero no lo demostraba. Uno trata de olvidarse del calor, por decirlo así, pero a mí me gusta jugar acá. Me sentí súper bien”.

“Me encanta que me hagan barra. Estoy en Barranquilla, aquí empecé a jugar y todo el mundo me hace fuerza. La verdad fue muy lindo”, añadió.

La raqueta atlanticense recordó que había participado tres veces en este torneo y en las tres oportunidades quedó eliminada de inmediato. Su próxima rival en el Mundial Juvenil será la peruana Francesca Maguina Bunikowska, siembra número seis del cuadro femenino.

“Espero que me vengan a apoyar de nuevo. Vamos con todo a ganar”, puntualizó la deportista.