El curioso acento argentino de Carlos ‘La Roca’ Sánchez en plena entrevista

Desde 2023, Carlos ‘La Roca’ Sánchez defiende la camiseta del San Lorenzo de Argentina, club con el que jugará la Copa Libertadores este 2024. En su primera temporada, disputó 34 partidos y se convirtió en un jugador habitual en la titular del entrenador Rubén Insúa, por lo que se espera que continúe participando frecuentemente en el club de Almagro.

Aunque, no por una actuación en el campo de juego, Sánchez terminó siendo tendencia en las redes sociales debido al particular acento argentino que utilizó durante una entrevista con ESPN, generando miles de comentarios y hasta sacando el recuerdo de las épocas de Teófilo Gutiérrez en el balompié gaucho.

“Marqué a Messi cuando estaba en la cúspide. Fue algo muy positivo. Le pedí la camiseta, me la dio, después de marcarlo, de pegarle (...) El técnico [Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez] me mandó a marcarlo hombre a hombre. Ese partido catapultó mi carrera. Me dio resultado no darle ni medio metro”, declaró Sánchez al ser consultado sobre su enfrentamiento contra Lionel Messi, astro argentino, en la Copa América 2011.

Por otro lado, el mediocampista de 37 años y que vistió la camiseta de la Selección Colombia en 88 cotejos, recordó su llegada al San Lorenzo: “Antes de venir hablamos con los que me representan, llegué en un momento en que Argentina es campeón, es un fútbol que siempre admiré (...) Era algo muy bonito para vivirlo, estoy muy contento, en San Lorenzo me han tratado muy bien. Cuando se dio la oportunidad de vivir acá no lo dudé, feliz de estar acá”.

San Lorenzo dará inicio oficial a su participación en este 2024 contra Lanús como local el próximo 27 de enero.