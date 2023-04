Jugadores de la NBA podrán fumar marihuana

La NBA y la NBPA (Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto) sellan de este modo un acuerdo que arrancará la próxima temporada en el que el programa de pruebas antidroga no tendrá en cuenta fumar marihuana. Ya no está prohibida y, por lo tanto, los jugadores de la NBA podrán consumir esta sustancia sin temor a represalias en forma de sanciones.

El último contrato colectivo que se había firmado, y que estuvo vigente entre los años 2017 y 2023, establecía que la marihuana era una sustancia prohibida en la liga, y dar tres positivos por consumirla significaba una sanción de cinco partidos sin jugar.

Pese a esto, es de conocimiento público que muchos jugadores de la NBA consumen esta sustancia, entre ellos, por ejemplo, la estrella de los Phoenix Suns, Kevin Durant, que alguna vez llegó a declarar que “la marihuana es solo marihuana, no le hace daño a nadie”.

“Si la amas, la amas. Si no, ni la probarás. La marihuana es solo marihuana, y no hace daño a nadie. Ayuda, y mejora las cosas. No debería ser ni un debate”, sentencia Durant.