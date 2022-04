“La magia del Real Madrid está saliendo a la luz”: Carlo Ancelotti

El técnico italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, declaró este lunes que en estos últimos partidos "la magia" del Real Madrid y de sus jugadores "está saliendo a la luz", aunque reconoció que le gustaría "ver partidos más tranquilos".

El Real Madrid remontó el pasado domingo al Sevilla y puso la directa hacia la consecución del título de campeón de liga con una nueva remontada (2-3), como ya hiciera ante el Chelsea inglés y el PSG francés en Liga de Campeones, competición en la que se enfrentará en semifinales al Manchester City por una plaza en la final.

Pero el técnico italiano, en una entrevista con el programa de su país "Radio anch'io sport" en 'Radio 1', dijo que preferiría sufrir menos: "No busco emociones fuertes. Me gustaría ver partidos más tranquilos. La magia de este club, de este equipo y de estos jugadores está saliendo a la luz. El final de la temporada no está lejos. Esperamos terminar de la mejor manera posible".