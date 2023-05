La corrupción vuelve a dejar en fuera de lugar al fútbol en América

El 25 de noviembre de 2012, la FIFA suspendió de por vida a los jugadores Yony Flores, Guillermo Ramírez y Gustavo Cabrera.

A los tres se les acusó de manipular el rumbo de, al menos, dos partidos de la selección de Guatemala, contra Venezuela el 1 de junio de 2011, y Costa Rica el 25 de mayo de 2012; así como uno de la Liga de Campeones de la Concacaf entre Municipal y Santos Laguna.

Diez años después, cuando todo parecía olvidado, quedó al descubierto un nuevo escándalo. El preparador de porteros del equipo Nueva Concepción, el nicaragüense Ramón Alfonso Sánchez fue denunciado como el artífice de una maniobra para hacer que su equipo perdiera por 4 goles ante Guastatoya el 4 de mayo de ese año.

La maniobra no resultó. Y Sánchez y otros presuntos implicados fueron denunciados a través de mensajes anónimos. Cuatro meses después las investigaciones vincularon en el fallido complot a tres jugadores, pero todo se diluyó con el argumento de que al no haberse concretado la manipulación del resultado, no hubo amaño.