“La clave es Colombia, no Díaz, no James, no Cuadrado”: Carlos Sánchez

Habló con franqueza. Sin diplomacias ni respuestas de cajón. Un Carlos Sánchez espontáneo se refirió a la llegada de Néstor Lorenzo a la selección Colombia y a la manera en que todos sus seguidores, en los medios y en las tribunas, deben rodearla.

Sánchez, pieza clave del combinado patrio en las eliminatorias rumbo a Brasil-2014 y Rusia-2018, tiene toda la autoridad para hablar del tema, y ve con buenos ojos la llegada del argentino Néstor Lorenzo, con quien compartió durante el proceso de José Pékerman como director técnico del equipo nacional.

“Es una persona que en el momento que estuvo en la Selección se entregó al 100%. Siempre fue leal a la Selección, siempre estuvo comprometido. Esta vez tiene una nueva oportunidad como entrenador, y tiene mi aprobación. Se ha ganado la oportunidad, ha demostrado que tiene conocimiento, conoce la idiosincrasia de nuestros futbolistas. Todo pasa por que lo apoyemos, es importante eso. Ojalá los resultados se le den”, comentó Sánchez en diálogo con EL HERALDO, el jueves pasado, antes del ‘Partido de la Paz’, en el estadio Romelio Martínez, en el marco de la ‘Semana GolesyPaz’.

El veterano mediocampista, que ahora milita en Santa Fe, pide apoyo para todo el colectivo y no para las individualidades.

“Luis Díaz es un gran jugador, admiro mucho su trayectoria, pero los resultados no van a venir por él. La clave es Colombia, no Díaz, no James, no Cuadrado. No podemos darle toda la responsabilidad a un solo jugador. La clave es Colombia. Cada uno debe cumplir con su rol, del primero al último. Dejemos de echarle todo a un solo jugador. Cuando vayan a los estadios no griten solo por jugadores, griten por toda Colombia”, solicitó el chocoano de 36 años.

Sánchez considera que se deben evitar las polémicas en torno al nombre del nuevo timonel, y apuntó que no importa su nacionalidad ni el tiempo en que ha dirigido como técnico en propiedad.

“Hay mucha controversia. Hemos tenido gente con experiencia, y los resultados no se han dado. Creo que la cosa va por otro lado, es más por el apoyo, el sentirse parte, el sentido de pertenencia de cada uno de los colombianos cuando juega la Selección. Los resultados van a llegar, buenos o malos, pero lo que no se puede perder es la fraternidad, el ser colombianos y no desear el mal para la Selección. En el momento más difícil es en el que tenemos que estar más unidos. No pasa por tener técnico colombiano o extranjero, porque ya los tuvimos y los resultados no han sido positivos”.

Carlos Sánchez se encuentra de acuerdo con Camilo Zúñiga, quien dijo que la selección, más que un entrenador, necesita un amigo para los jugadores.

“Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Zúñiga. La parte psicológica en el fútbol de hoy en día es fundamental, porque todo el mundo sabe jugar, todos le pegan bien a la pelota, todos se cuidan, todos están fuertes, pero pasa más por la armonía, la armonía de un grupo, de estar, convivir y tener sentido de pertenencia. Es importante eso para poder lograr cosas, y ojalá con este cuerpo técnico lo podamos lograr”.