“Es una eliminatoria para ilusionarse”, Klopp sobre la llave ante Real Madrid

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, aseguró que el récord europeo del Real Madrid es el “mejor de todos” y que esta es una eliminatoria para ilusionarse.



“Lo primero que tengo que decir de este sorteo es que esto es la Champions League. Este es un cruce que habla por sí solo y por el que tenemos que ilusionarnos”, dijo Klopp a los medios del club.



“Sé que hemos jugado contra el Real Madrid en un par de finales, pero no nos hemos cruzado tantas veces en una eliminatoria de ida y vuelta, así que tenemos que estar ilusionados con esto. El récord del Real Madrid es el mejor. Lo sabemos, pero también sabemos que el nuestro no es malo. Además, tenemos Anfield y todo el mundo sabe lo que eso significa”.



Klopp aseguró que es un buen cruce y “muy ilusionante”. “Quedan aún varios meses, pero no hace falta mucha imaginación para saber cómo va a ser el ambiente en la ida y la vuelta”.



“Queda mucho por jugarse aún, pero este sorteo nos ha dado algo especial con lo que ilusionarnos”, finalizó el alemán.