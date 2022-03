“Creo que Juan Carlos Osorio, a quien quiero mucho, no está bien”: Comesaña

No la vio en el instante, pero luego de observar con detenimiento la acción, el entrenador del Deportivo Independiente Medellín, Julio Comesaña, no dejó pasar por alto el pisotón que le dio Juan Carlos Osorio al juvenil Juan David Mosquera.

El colombo-uruguayo, que logró el paso con su equipo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana al vencer en la tanda de penales al cuadro caleño, lamentó esta acción de su colega.

“Es un tema delicado, quedé sorprendido. Cuando fue la jugada no me di cuenta, pero después vi la repetición. Creo que Juan Carlos, a quien quiero mucho y con quien tengo una muy linda relación, no está bien”, señaló Julio en entrevista con el programa Primer Toque, de Win Sports.

“Tiene que revisar sus comportamientos porque me da la sensación de que tendrá que visitar algún especialista, no sé si el estrés del fútbol, las dificultades que ha tenido o toda la lucha que ha tenido con América”, agregó.

No obstante, el técnico del ‘Poderoso de la Montaña’ no terminó ahí. Quiso tocar más a fondo la situación que atraviesa el orientador risaraldense y dijo que “tiene que recapacitar” su manera de actuar.

“A veces uno no se da cuenta de que se va enfermando. Yo lo vi con algunos gestos hacia los jugadores que no corresponde. Tuvo la suerte de que Mosquera es un chico de 20 años muy tranquilo porque si se lo hace a un mayor no me hubiera extrañado que le den un golpe y sea un desastre lo que pase ahí. Juan tiene que recapacitar, él es un hombre con educación, un entrenador importante, no puede hacer lo que hizo porque lo hizo a propósito”, manifestó el estratega.

Ahora, Comesaña estará atento al sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el próximo viernes 25 de marzo, para conocer a sus rivales en este certamen internacional.