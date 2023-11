No dudo que vamos a tener unos grandísimos Panamericanos en 2027: Neven Ilic

R.

Yo creo que la recomendación es empezar a trabajar desde hoy día. Los Juegos se entregan con mucha anticipación y a veces, no sé por qué, empezamos a actuar rápidamente en los últimos dos años, los últimos tres años. Y acá la recomendación es sentarse, planificar muy bien planificado, porque cuando no se planifica bien, los costos aumentan, y usar todo el tiempo que tienen, aquí están a cuatro años, en cuatro años se pueden hacer muchas cosas para poder llegar bien, para que los presupuestos tampoco se carguen en un año específico, ni tener una carga específica a un gobierno, a un distrito o lo que corresponda. Así que mi recomendación es sentarse, planificar y escuchar mucho, escuchar a los que ya hicimos Juegos, a los que hemos estado, escuchar a Santiago, escuchar a la gente de Lima, porque la verdad es que es importante aprender de lo que otros hicieron mal para no volver a repetirlo.