Un llamado al diálogo por los Juegos Panamericanos 2027

Ciro también tuvo la oportunidad de hablar con los dirigentes de Panam Sports para tranquilizarlos con todo lo que está pasando: “Hablé con Neven Ilic (presidente) e Ivar Sisniega (secretario general) y, naturalmente, hay preocupación porque hay unos plazos que se han vencido. Ellos están ansiosos por esta situación y esperan los resultados de esta reunión que sabemos que será fructífera para Barranquilla.

La posibilidad de no realizarlos siempre está latente, pues hay un actor principal que es el Gobierno Nacional que hace un gran aporte. Si no se ponen de acuerdo, el camino será no realizarlos. Sin embargo, tengo la certeza de que eso no pasará. Reitero, todo se resuelve teniendo una buena comunicación. Es lo único que ha faltado para poner en marcha este proyecto”.

El cordobés finalizó diciendo que estas justas son demasiado importantes para el país y que será una oportunidad grande para mostrar los avances de Colombia ante el mundo.

“Después de los Olímpicos, los Juegos más importantes del ciclo Olímpico son los Panamericanos. Hablamos de una competencia de altísimo nivel y una gran fiesta que no hemos tenido la oportunidad de realizar desde el año 1971”, culminó.