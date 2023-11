Anthony Zambrano, descalificado en los 400 metros de Juegos Panamericanos

Antes de conocer su penalización en la prueba, Zambrano dijo a medios que las lesiones han mermado su rendimiento.

"No tuve tiempo de recuperarme y dar el resultado esperado. Llevo años con la misma lesión. No he parado, seguimos entrenando y con más competencias. A Chile vine a hacer una competencia y me tocó hacer dos. Esa segunda prueba no me dejó recuperarme y por eso no pude dar lo mejor hoy en esta final”.

Sobre su cupo a los Juegos Olímpicos, justas para las cuales todavía no ha conseguido la marca mínima que es de 45 segundos, Zambrano afirmó: "No tengo afán ni prisa. Ya llegará mi momento de clasificar. Los últimos seremos los primeros. Lo importante es que estoy presente representando a mi país. No es el resultado que quería, pero lo importante es recuperarme".