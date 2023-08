Montoya eligió su ‘Top 3’ de mejores deportistas colombianos de la historia

El (orden) ‘top’ 3 no me importa, pero Egan Bernal tiene que estar ahí por ganar el Tour y el Giro. Me quedo también con Mariana Pajón, triple medallista olímpica“, agregó.

El ranking de Montoya genera polémica —como siempre lo harán este tipo de elecciones—, ya que dejó por fuera a varios deportistas que han hecho historia en el país como el beisbolista Édgar Rentería, el boxeador Antonio Cervantes ‘Kid Pambelé’, la pesista María Isabel Urrutia, la atleta Catherine Ibargüen y los futbolistas Falcao García y James Rodríguez.