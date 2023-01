La publicación de ‘Juanfer’ que mantiene la ilusión en el juniorismo

Y la expectativa aumenta. No hay hincha de Junior que no esté pendiente a sus redes sociales y a las cuentas del onceno currambero para saber si el sueño de ver a Juan Fernando Quintero con la casaca rojiblanca se hará realidad o no.

Con el pasar de los días, las negociaciones entre las directivas de Junior y el volante de la selección Colombia han seguido, pero todavía no han llegado a un buen puerto, que es lo que espera el aficionado del ‘Tiburón’.

El futbolista, de 29 años, ha estado dándole me gusta en Twitter a varias publicaciones de los hinchas de Junior pidiendo su llegada, aumentando así la ilusión en los aficionados de la institución currambera.

Pero como si eso no fuera poco, el mundialista en dos ocasiones con ‘la Amarilla’, lanzó un mensaje en sus redes sociales que ha hecho que el hincha, después de que las negociaciones se hubiesen complicado un poco, haya retomado algo de esperanza para su llegada.

El jugador, que viene de actuar en River Plate de Argentina, puso una fotografía de Carlos Alberto Valderrama con la camiseta de Junior acompañado de la frase “El papá” y un corazón rojo al final.

Esto ha hecho que los fanáticos le respondieran en gran cantidad el trino y que la posibilidad de su llegada para ser el refuerzo estelar del equipo dirigido por Arturo Reyes este semestre esté más latente que nunca.