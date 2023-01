“Me siento orgulloso de jugar en la casa de la Selección”: ‘Juanfer’ Quintero

Juanfer llegó acompañado de Fuad Char, accionista del cuadro rojiblanco, quien se sentó a su lado en la mesa de presentación. Entre los asistentes a la rueda de prensa estuvo también el ex alcalde de Barranquilla, Alejando Char, quien fue uno de los grandes impulsores de la llega del creativo antioqueño.

“Complacido de estar acá y de sentir el cariño de la gente desde el primer día, espero darle muchas alegrías a todos. Quiero competir en alto nivel, porque vengo a uno de los grandes de Colombia. Tengo muchas expectativas”, afirmó Quintero.

‘Juanfer’ manifestó el orgullo que le genera compartir equipo con otras figuras del FPC como Carlos Bacca y Sebastián Viera. Además de ser dirigido por un hombre que lo conoce de la Selección, como el técnico Arturo Reyes.

“El profesor me conoce, ojalá nos acoplemos todos juntos, porque aquí ganamos todos, no solo Quintero. Para mí es un orgullo grandísimo compartir equipo con Bacca, Viera, todos me han recibido muy bien. Estoy contento de venir y competir acá. Hay que creer que podemos hacer cosas importantes”, manifestó.