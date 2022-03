“Por fin vivo esa felicidad de marcar de tiro libre”: José Luis Chunga

R.

Una experiencia inolvidable. Nosotros los arqueros tenemos la responsabilidad dentro del campo de evitar los goles, pero bueno, en esta ocasión me brindaron la confianza para poder patear un tiro libre y las cosas se dieron. Hace rato vengo trabajando en eso. Desde que llegué acá el profe Boderth veía mi empeño en mejorar en ese aspecto, el quedarme más tiempo en los entrenamientos practicando y perfeccionando. Un día me dijo que si yo me atrevía a hacerlo en un partido y yo le dije que sí. El semestre pasado me quedó un tiro libre y casi lo meto, y la cosa quedó ahí, esperando nuevamente una oportunidad. Y ahora se me vuelve a presentar el chance ante Águilas y no solo me alegro porque por fin logro esa felicidad de anotar, sino porque ese tanto ayudó para un triunfo importante, porque no es lo mismo marcar y perder a marcar y ganar.