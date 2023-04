Pinto le negó el saludo al ‘Bolillo’ antes del partido entre Cali y Junior

No obstante, el timonel del ‘Tiburón’ no quiso entrar en ese rifirrafe de palabras y se limitó a comentar que: “No oigo, no veo, no escucho nada. Soy como Shakira. Si me saluda, lo saludo. Yo tengo aprecio y cariño por él. Yo lo saludaré, sino lo hace es cosa de él. Yo no sé qué viejas costumbres dice, porque yo no tengo problemas con los técnicos, solo con él esa vez. Yo no tengo problemas, solo con la prensa”.

Hernán Darío Gómez y Jorge Luis Pinto tuvieron un fuerte enfrentamiento con forcejeos e insultos en un partido el cual la selección de Honduras, dirigida por el santandereano, derrotó 1-0 a Panamá, piloteada por el antioqueño, en la Copa Centroamericana, el 18 de enero de 2017.