Pinto le lanza dardos al ‘Bolillo’: “¡Ojalá haya cambiado sus costumbres!”

Primer round. El partido Cali-Junior es el jueves, pero ya está encendido. Jorge Luis Pinto, entrenador de los ‘Azucareros’, prendió la hoguera con unas declaraciones en las que tiende un manto de suspicacia sobre Hernán Darío Gómez, técnico tiburón, con el que tuvo un fuerte enfrentamiento con forcejeos e insultos en un partido el cual la selección de Honduras, dirigida por el santandereano, derrotó 1-0 a Panamá, piloteada por el antioqueño, en la Copa Centroamericana, el 18 de enero de 2017.

Pinto, que suma dos triunfos seguidos con los verdiblancos y logró salir del último lugar de la tabla de posiciones, se molestó cuando un periodista lo interrogó sobre el duelo con ‘Bolillo’ Gómez y dijo que no quería referirse a él. Sin embargo, terminó disparándole unos dardos y, sin especificar nada, dejó en el ambiente una nube de suspicacia.

“Es más importante el Cali que Junior, que Pinto y que ‘Bolillo, por lo tanto de esa manera le contesto, pregúnteme del Cali, no me interesa nada del ‘Bolillo’, sé quién es, lo conozco perfectamente, ¡ojalá que haya cambiado sus costumbres! ¡Voy a estar con los ojos abiertos! ¡Al perro no lo capan dos veces!”, comentó Pinto sin explicar con exactitud cuál comportamiento de Hernán Darío Gómez pone en tela de juicio.

El polémico timonel santandereano también deslizó una indirecta sobre el estilo de juego de Gómez. Palabras más, palabras menos, lo calificó de defensivo.

“Sabemos que vamos a enfrentar a un Junior que viene levantando, haciendo cosas, algunas como muy defensivas, pero bien, ha ganado. Y al América que ha mantenido su línea de producción”, dijo Pinto.

El cuadro caleño, que se encuentra en una lucha por evitar el descenso, se medirá a Junior este jueves, a las 6:10 p.m., en el estadio verdiblanco, y al América de Cali, el domingo a las 6:20 p.m., en el estadio Pascual Guerrero.

“Le pregunté al equipo: ‘¿A ustedes les gustan los toros?... Bueno, les llegó la fiesta brava’. Estos dos partidos son de fiesta brava, ojalá que sean dos partidazos en los que Cali pueda sacar provecho”, manifestó el timonel en su inflamable declaración.

Hernán Darío Gómez concederá una rueda de prensa en la sede de Junior en Sabanilla, esta tarde. ¿Habrá ‘bolillazo’ contra Pinto?... Ya veremos si hay segundo round de este nuevo pleito entre los experimentados entrenadores.