“No se logró el objetivo final, pero se jugó bien”: Jolbert Cabrera

El cartagenero Jolbert Cabrera, quien fue el mánager de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol, habló con EL HERALDO y dio su balance de lo que fue la participación de la novena del país en este torneo.

“Estoy bastante contento con el balance general del equipo. Se planteó un plan y en todos los cuatro juegos lo hicimos. Desafortunadamente, cuando juegas estos torneos cortos, con campos de entrenamiento en medio y que muchos jugadores van cogiendo apenas la forma, pues lastimosamente para nosotros el corazón del line-up no pasó por un buen momento y ofensivamente faltaron carreras. Los lanzadores estuvieron espectaculares y la defensiva también. Los muchachos se entregaron e hicieron lo que pudieron. Desafortunadamente, los otros equipos produjeron más y eso llegó al balance final”, expresó el expelotero.

El bolivarense explicó que, si bien no estaba entre los planes perder ante Gran Bretaña, esto no fue lo que determinó la eliminación del combinado nacional en el certamen.

“Luego de un juego como el de México, con un estadio completamente lleno, que la adrenalina estaba desde el primer pitcheo, yo lo que me temía era que no tuviéramos el mismo ritmo y me preocupaba que jugáramos al mismo nivel del equipo de Gran Bretaña. Eso sucedió. Por experiencia propia se trató de mantener el ánimo de los muchachos en alto, pero eso no fue lo que determinó todo. Ellos jugaron bien ese día, los lanzadores de ellos estuvieron bien, batallaron la zona y nosotros no pudimos hacer las carreras”, comentó.