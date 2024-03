“Este equipo está mentalizado para ganar la Copa América”

Jhon Arias, extremo colombiano del Fluminense y autor de uno de los goles en la victoria frente a Rumanía, declaró que cada día se siente “mejor” en la selección, en la que se está asentando como jugador importante para Néstor Lorenzo. “Fue un partido bastante bueno ante un rival difícil. Muchos subestimaban a una selección que venía hace mucho tiempo sin perder, que ha ganado partidos importantes en Europa y que va con paso firme y sólido, pero nosotros logramos hacer nuestro juego y ganar”, dijo.

“Colombia está en ese camino de siempre querer proponer, de ser protagonista. Ha sido una victoria bastante trabajada y bastante difícil, igual que la de España el otro día. Llevamos una buena secuencia sin perder y eso es importante”, declaró.

“Estar más en el foco no me interesa, igual que ser mediático. Tengo la convicción que estoy haciendo un excelente trabajo y cada día me siento mejor en la selección”, concluyó Arias.