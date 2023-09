Javier Tebas: “En un 80% Mbappé jugará en España la próxima temporada”

Estos rumores sobre la posible llegada de la estrella francesa se dan antes de que se abra el mercado de traspasos. Cabe recordar que al campeón del mundo en Rusia 2018 se le vence el contrato en junio de 2024 con el PSG.

En caso de no llegar a un acuerdo de renovación –según medios en Francia todavía no hay conversaciones- podría salir libre y con el pase a la mano. Real Madrid, club que siempre lo ha querido, es el que tiene la ventaja para su contratación en caso de que no siga en el conjunto parisino.