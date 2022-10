“Fui más consciente de lo que debo hacer”: Jarlan Barrera

También dijo que ya se encuentra bien y está apto para jugar cuando el entrenador así lo disponga.

“Sobre lo que pasó y lo que se haya dicho es respetable, yo me siento bien, apto para jugar y espero que pronto puedan verlo, no hablar tanto sino demostrarlo en la cancha. Hay cosas internas que espero entiendan que no se pueden decir, pero ya sabemos cuál era el motivo, se trabajó de la mejor manera y vamos por buen camino”.

El volante creativo aseguró que estar de forma era un compromiso que tenía como jugador de fútbol, no solo con el club, sino, consigo mismo y su familia.

“Fui más consciente de lo que debo hacer no sólo en la cancha sino fuera del campo, como por ejemplo en la casa. Hacer bien las cosas como debe ser”, dijo Barrera.