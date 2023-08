El gesto que tuvo James Rodríguez con niño que fue víctima de racismo

El menor de 12 años, llamado Willyans, fue víctima de racismo durante el partido de Copa Sudamericana entre São Paulo y el San Lorenzo de Argentina en Morumbí, el pasado jueves 10 de agosto.

La directiva del São Paulo invitó al niño al entrenamiento del equipo un día antes del encuentro con Flamengo para cumplirle el sueño de conocer a sus futbolistas favoritos. En videos, que rápidamente se volvieron virales en redes sociales, quedó captada la emoción del hincha al llegar a las instalaciones del club y saludar a los jugadores.

MUITO FOD@! O garoto Willyans, que sofreu racismo no jogo do São Paulo contra o San Lorenzo, conheceu todo o elenco do Tricolor e recebeu uma salva de palmas!



Crédito: @SaoPauloFC pic.twitter.com/xTPM8oqZUm