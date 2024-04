¿James Rodríguez tendrá de nuevo a Rafa Benítez como entrenador?

🚨 James Rodríguez sobre su salida del #Everton:



💬 “El primer día de Rafa Benítez me dijo ‘Vete. Vete porque yo quiero gente joven y que tenga energía’. Yo no iba a pelear con él. Había tenido un año espectacular y la gente me quería. Me quiere, todavía”



