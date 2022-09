James Rodríguez recibió su primera convocatoria con el Olympiakos

Parece que le llegó la hora del debut a James Rodríguez con el Olympiakos de Grecia. El mediocampista colombiano, que fue confirmado como fichaje del equipo griego el pasado jueves, ya recibió su primera convocatoria con su nuevo equipo.

El futbolista, quien fue el máximo goleador del Mundial de Brasil de 2014, llegó al balompié de Grecia procedente del Al-Rayyan de Catar, conjunto con el cual rescindió su contrato después de jugar poco tiempo este año debido a una lesión.

El cucuteño, de 31 años, hace parte de los jugadores concentrados por el entrenador Carlos Corberán para el juego que tendrán ante el Aris, en condición de visitante, por la quinta jornada de la Superliga de Grecia.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον Άρη. / The squad players selected ahead of the match against Aris. #Olympiacos #slgr #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/9ZcrNeKTUW