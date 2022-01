“Desagradecidos de mierda”: James Rodríguez estalla contra la afición

James fue uno de los jugadores que más intentó hacer algo diferente para ayudar a la Selección, pero finalmente terminó abatido, demostrando que sigue sin encontrar ese nivel que lo catapultó en ‘la Amarilla’.

El jugador, un poco más calmado, publicó este sábado en sus redes un mensaje un poco más mesurado, donde resalta la confianza que sigue teniendo en la Selección y ese deseo que tienen de luchar hasta el final por la clasificación al Mundial de Catar 2022.

“Nunca me he rendido, nunca me rendiré. Confío en mis compañeros y lucharemos hasta el final. Siempre entregando el alma”, escribió el jugador del Al-Rayyan de Catar, con un parte de donde se ve en acción, en una con la pelota y en otra de frustración, tirado en el gramado.