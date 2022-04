Jaime Echenique ya está en Barranquilla

El barranquillero Jaime Echenique, jugador de los Capital City Go Go y primer colombiano en jugar en la NBA, aterrizó en la tarde de este jueves en la ‘Puerta de Oro de Colombia’ para pasar las vacaciones con su familia.

“Estoy muy contento de estar de vuelta en mi tierra para aprovechar las vacaciones. Hicimos las cosas bien, fue un buen año. Venir de representar a mi país, a mi familia y a mí mismo es un sentimiento bastante grande. Le doy gracias a Dios por todas las oportunidades y estoy seguro que se pasarán cosas grandes para la siguiente temporada”, expresó el colombiano.

La espera fue larga. Tras algunos retrasos en el vuelo, la ansiedad de su familia era notoria en la sala de espera. Los pasajeros que arribaban a la ciudad en las llegadas previas se preguntaban entre ellos quien sería la persona a la que tantas cámaras estuviesen esperando.

Reclamando su equipaje, la figura de Jaime era inconfundible a lo lejos. Su estatura marcaba notoriamente la diferencia con respecto al resto. La demora fue solo llegar hasta el pasillo de salida para ser recibido por las lágrimas y abrazo de su madre.

“Se siente bien estar en casa. Desde el año en que me fui para los Estados Unidos me he dado cuenta que las cosas han venido cambiando. Cada vez viene más gente a recibirme (risas). No veía la hora de bajarme de ese avión para abrazar a mi mamá. Se me hizo larguísimo el viaje”, dijo Jaime.

Su identificación ya posa en la historia como el primer colombiano en ver minutos dentro de la mejor liga del mundo. Un reconocimiento ganado a pulso y que también lo sostuvo en la cantera de los Washington Wizards (Capital City Go Go). Escuadra que avanzó hasta las semifinales de la G-League.

“Lo que realizamos esta temporada fue solo un pequeño abrebocas. Ahora, solo queda seguir haciendo las cosas como se vienen realizando. Uno trata de estar entre los mejores del mundo constantemente. El tener una relación con las superestrellas que idolatraste de chico es algo inexplicable. Pienso que puse el nombre del baloncesto colombiano muy en alto. Ya la gente sabe quién es Jaime Echenique. Dejaré que mi talento haga el ruido que hizo este año”, destacó.

El colombiano terminó promediando 17.3 puntos, 10.2 rebotes y 1.3 asistencias en 28 juegos con los Capital City Go Go de la G-league. Un número más que interesante y que lo aseguraron como uno de los diferenciales dentro de su posición en la liga.

“Yo no miro los números, pero mi meta para esta temporada era promediar un doble doble y lo logré. Me llevé una grata sorpresa a final del calendario. Los diferentes gerentes deportivos de la G-League pensaban que era uno de los mejores pivots de la liga y es un orgullo que te referencien de esa manera. Desde que me fui a Europa vengo trabajando por esta oportunidad y cuando ya te sientes parte de todo, nada te sorprende”, mencionó Echenique.

Jaime también se refirió a la realidad de la Selección Colombia que está urgida de conseguir una victoria como local en la próxima ventana de Eliminatorias al Mundial y donde se planea la posibilidad de convocar al centro del equipo de la capital estadounidense.

“Mi presencia en la Selección depende de muchos factores. En Estados Unidos todavía soy un novato y seguramente tendré que volver para prepararme con miras a la Liga de Verano de la NBA. Tampoco cabe olvidar que vengo de una lesión el año pasado y necesito tiempo para seguir recuperándome. Esta es la primera temporada completa que juego. Fueron más de 45 partidos y eso el cuerpo lo siente”, afirmó el pivot.

Finalmente, el embajador colombiano en la NBA se detuvo un momento para analizar cómo se encuentra la actualidad del baloncesto en el país y que se necesita para la representación nacional siga creciendo en las mejores ligas del mundo.

“Colombia tiene que seguir trabajando en el desarrollo. Vamos por buen camino. Se debe fomentar este deporte a lo largo de todo el territorio y, de esa forma, estipular una verdadera cultura basquetbolista. Eso será infalible para las generaciones venideras. Hay que incrementar la constancia y fundamentar una liga de baloncesto mucho más amplia”, puntualizó.

Jaime Echenique se quedará un buen tiempo en territorio currambero y su presencia es confirmada este jueves en el debut de los Titanes de Barranquilla frente a los Corsarios de Cartagena, desde las 8:30 p.m, en el Coliseo Elías Chegwin. Una cita donde será homenajeado por el equipo barranquillero.