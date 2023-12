Jaime de la Pava lanza fuerte mensaje tras derrota del Deportivo Cali

De la Pava no solo criticó la violencia desatada sino que también compartió su experiencia personal: “Saliendo, me pegaron con una moneda y me abrió un poco. Esto no puede ocurrir, cuando uno sale para el estadio ve que hay 50 policías y uno dice ‘¿vamos para un partido de fútbol o vamos para la guerra?’”.

El entrenador hizo un llamado a la reflexión, enfatizando la importancia del equilibrio y la cordura en medio de la pasión futbolística: “El hincha puede gritar y hasta insultar, pero todos debemos tener equilibrio”.

Nuestras Preguntas a Luis Haquin y Jaime de La Pava en Rueda de Prensa.https://t.co/S5hTugmeTN — Corazon Verde al Aire (@covealaire) December 3, 2023

En cuanto a su continuidad en el Deportivo Cali, De la Pava expresó: “Si se tiene en cuenta la situación que ha vivido el equipo, creo que se ha dado una construcción y avance. Me parece que más allá de lo que pueda evaluar en el estilo de juego, colegas y personas cercanas han valorado el esfuerzo y la entrega. Siento que merezco seguir, pero el entrenador que esté el próximo año debe entender el entorno del equipo y los objetivos que realmente se pueden alcanzar”.