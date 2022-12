Jack Grealish, arrepentido de haberse “burlado” del paraguayo Miguel Almirón

"He hecho cosas estúpidas en mi vida, como todo el mundo, y esa fue una de ellas", dijo esta semana Grealish, que pidió disculpas a Almirón cuando el vídeo de sus declaraciones se hizo viral.

El paraguayo las aceptó y comentó que no tendría problemas en chocar la mano con Grealish.

"Lo que pensé fue "qué gran tío", porque si alguien me hubiera dicho algo parecido a mí no me lo hubiera tomado tan bien", añadió.