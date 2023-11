En prisión viví la experiencia más desagradable que puede existir: Valenciano

“No tuve que pagar fianza ni nada. Solamente debo pagar los exámenes de orina, que salen en 12 dólares. Yo me dije: ‘hombre, esto me beneficia a mí’. De pronto, si no sigo con esto, la voy a volver a cag... Y yo sí quiero seguir”, agregó ‘el Bombardero’, que deber hacer reportes y atender las solicitudes de un custodio que le asignen durante el período del programa.

“El juez dijo: ‘hay gente que se cansa’. Y es cansón porque tienes que estar llamando al custodio, dejarle mensajes, él tiene que responderte un reporte. Pero yo no quiero embarrarla de nuevo. Yo podía haber salido en libertad pagando una fianza de mil dólares que no es nada, bajo mi propia responsabilidad, pero si la vuelvo a cag… y soy reincidente, volveré a ese sitio con una condena mayor. En vez de quedarme un día me puedo quedar nueve meses, un año, dos años. Prefiero que me hagan exámenes de orina, que estén pendientes de mí todo el tiempo. Eso me va a obligar a siempre estar alerta. Si me invitan a una fría, responderé: no, una fría me puede costar ponerme un uniforme anaranjado”, reafirma.

‘El Gordo’, como le siguen llamando algunos de sus amigos más cercanos, afirma con cruda franqueza que “no es fácil dejar totalmente el licor” para una persona como él que lleva mucho tiempo tratando de gambetearlo. “Eso es lo que no entiende la gente y por eso critica como si nada, todo lo ven fácil, porque ellos no están en el cuerpo de otro, ellos no tienen la enfermedad, para ellos es sencillo analizar y juzgar”, expresa.