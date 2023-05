Hinchas del Espanyol invaden cancha e intentan agredir a jugadores del Barsa

Aficionados blanquiazules impidieron al Barcelona celebrar el título de LaLiga tras golear al Espanyol (2-4) en el RCDE Stadium, y los jugadores azulgranas tuvieron que enfilar corriendo el túnel de vestuarios para no poner en riesgo su integridad física ante la inesperada invasión de campo del público local.

A la finalización del partido, la plantilla barcelonista quiso festejar el título sobre el césped. A grito de “¡campeones, campeones!” formaron un corro en el centro del campo, donde se les unió el equipo técnico.

En cambio, su entrenador, Xavi Hernández, buen conocedor de la rivalidad existente entre ambos equipos, les pedía desde la banda que abandonaran el campo y entraran a celebrarlo al vestuario.

Los futbolistas azulgranas, ajenos a la crispación que su festejo iba generando en la afición del Espanyol, siguieron sobre el terreno de juego.

Barcelona players in the tunnel after Espanyol fans rushed the pitch. pic.twitter.com/i4GcM6JwSq

Hasta que ultras blanquiazules empezaron a saltar al campo y se inició una lluvia de objetos que obligó a intervenir a los Mossos d’Esquadra y a la seguridad privada del estadio para garantizar que los jugadores del Barça pudieran ganar el túnel de vestuarios.

This is mad. An absolute disgrace. Espanyol fans invading the pitch trying to assault Barça players & staff celebrating their league title. Footage is shocking.@TheAthleticFC pic.twitter.com/1B3THBlq0B