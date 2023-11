Habla la esposa de Iván Valenciano: “Solo fue un choque normal de autos”

R.

Bueno, la verdad, él tuvo un accidente llegando a la casa, en Weston, Florida. Se chocó al entrar a un shopping center. Venía otro carro y lo impactó por el lado del pasajero. Lamentablemente, el día anterior habíamos asistido a una reunión familiar donde él había ingerido alcohol. En ese momento, en la sangre todavía tenía rezagos de alcohol. Entonces, cuando le hicieron la prueba, le salió. Usted sabe cómo son las leyes de este país, que todo es muy estricto. Entonces, los policías vieron necesario traerlo a un sitio de detención. Pero lo más importante es que está bien, no pasó nada, no pasó a mayores. Solo fue un choque normal de automóviles. Y sí, usted sabe que esto le puede pasar a cualquier persona. Y la gente que está hablando que él estaba con drogas, no, no, para nada. Iván René es una persona que no consume drogas. Aparte de eso, de que le encontraron rezagos del alcohol del día anterior, pues él también está medicado. Entonces, algunos medicamentos también hicieron mucha fuerza para que el examen saliera positivo.