“Se viene la Academia de Titanes”: Gianluca Bacci

El barranquillero Gianluca Bacci, ídolo de los Titanes y nuevo gerente deportivo del equipo, aprovechó la rueda de prensa para anunciar la apertura de inscripciones para la Academia Titanes. Un espacio para que los jóvenes de la ciudad puedan crecer de la mano de los mejores entrenadores hasta cumplir su sueño de ser profesionales.

“Queremos anunciar que desde hoy se abren las inscripciones para la Academia de Formación Titanes de Barranquilla. Este es un nuevo proyecto donde les abrimos las puertas a todos los niños y niñas de la ciudad desde los seis hasta los 18 años para que practiquen el baloncesto de la manera correcta. Pronto daremos más detalles”, expresó Gianluca Bacci.

Después del anuncio, el ex jugador de los Titanes de Barranquilla realizó un llamado a todos los amantes del baloncesto para que se acerquen al ‘Clásico Costeño’.

“Están todos cordialmente invitados para que no se pierdan de este gran espectáculo. Es realmente una diversión sana, cómoda, entonces no hay motivos para no venir a acompañar a los Titanes de Barranquilla”, finalizó.