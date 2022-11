Piqué, en entrevista con Ibai, dejó revolucionaria propuesta para el fútbol

El deportista, polémico por naturaleza, dejó en claro que ahora que dejó los terrenos de juego, se dedicará de lleno a sus actividades empresariales y ofreció una propuesta curiosa para cambiar el fútbol.

“Yo haría cambios muy radicales, que la gente diría: no, esto no lo podemos hacer así. En la prórroga, por ejemplo, tú quieres ver cosas distintas. Ya llevan 90 minutos y has empatado. En la prórroga eres 11 contra 11 y no se desencalla el partido", inició contando el empresario.