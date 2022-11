Futbolista fue llamado por la selección de Estados Unidos y México

A pesar de contar con las tres nacionalidades el joven, caracterizado por usar el cabello largo, no ha decidido con cual camiseta vestirse.

“No, porque todavía estoy chiquito, pero cuando vayan a llamar y cuando esté más grande, no sé cuál vaya a escoger porque todos son buenos”, responde Jude a ESPN.

“Primero me habló México y luego, como dos meses después, me habló Estados Unidos para un campamento. Estaba con mi mamá y el director del club me mandó un mensaje que me invitó. Me vieron en un torneo de Manchester City Cup, me hablaron de México y me dio alegría, ya estaba esperando la llamada. Estaba muy feliz porque los dos me llamaron y luego, más orgulloso de la oportunidad que me dio LAFC”, agregó.

Asimismo, guarda la esperanza de ser convocado por la selección Argentina.

“Sí, creo que me van a llamar, pero no sé cuándo, pero sí creo”, puntualizó.