“El triunfo de Argentina en Qatar 2022 hizo muy bien a los latinos”: Scaloni

"No hay nada más importante que representar a tu país, poder ganar, poder ser reconocido por tu gente, no hay nada que lo pague, no hay dinero que lo pague", expresó.

Y agregó: "Me gustaría que todos, alguna vez, tengan esa sensación que hemos tenido nosotros porque hay que vivirla, porque explicarla es difícil".

Scaloni aprovechó el espacio para elogiar el clima de El Salvador, del que dijo "es algo increíble", una de las playas que visitó la mañana del domingo, y a las pupusas, una de las comidas típicas del país centroamericano.