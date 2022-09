Verstappen tiene la oportunidad de ser campeón en Singapur

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder destacado del campeonato, dispondrá de su primera oportunidad de dejar matemáticamente resuelta la reválida del título mundial de Fórmula Uno este fin de semana en el Gran Premio de Singapur: el decimoséptimo del año, que tendrá lugar en el circuito urbano de Marina Bay, sede de la ya tradicional carrera nocturna; que se recupera tras dos años ausente debido a la pandemia.

Verstappen, de 24 años, que ya había dejado casi resuelto el Mundial al anotarse en Hungría la última carrera antes de las vacaciones, no se ha relajado ni un ápice después de las mismas. Tras ganar en tres fines de semana seguidos en Spa-Francorchamps (Bélgica), ante su apasionada afición en Zandvoort (Holanda) y en Monza (Italia), elevó a once su número de victorias en lo que va de temporada y lidera ahora el Mundial con 335 puntos, 116 más que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), a falta de las últimas seis pruebas de un certamen que se cerrará el próximo 20 de noviembre, en Abu Dabi.

De tal manera, 'Mad Max' dispone en Marina Bay de su primera 'bola de Mundial'. Si gana y Leclerc no mejora un noveno puesto en Singapur, el neerlandés se proclamaría bicampeón del mundo de forma matemática el próximo domingo; siempre y cuando su compañero, el mexicano Sergio Pérez -con posibilidades numéricas, aún-, no mejore un cuarto puesto o acabe en esa posición sin marcar la vuelta rápida. También lo será si vence con la vuelta rápida, el monegasco no mejora la octava plaza y 'Checo' no sube al podio.