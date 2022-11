“La de Barranquilla es una candidatura viable y la ven con buenos ojos”

R.

Lo primero es que el proyecto sigue siendo viable y hay un gran entusiasmo. Desde la Fórmula Uno ven que esto cada día toma más forma y es posible sacarlo adelante. Claramente aún hay muchos interrogantes, pero no hay nada que haga decir que en Colombia no se puede realizar un evento como estos. Barranquilla ha sobresalido por encima de muchas otras candidaturas que se han presentado en los últimos meses y eso me genera mucha satisfacción, porque habla de que estamos haciendo las cosas bien. Y es esa capacidad nuestra para realizar las cosas la que ha convencido a esta gente de podemos hacer un Gran Premio de calidad.